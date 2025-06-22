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В Татарстане обследовали более 170 тысяч гектаров земли

С помощью беспилотников проверено 23 кадастровых квартала.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за пять месяцев 2025 года обследовали более 170 тысяч гектаров земли. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Управления Росреестра по республике.

С помощью беспилотников обследовано 23 кадастровых квартала в Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском районах. Это позволило изучить около шести тысяч участков общей площадью более двух тысяч гектаров. В результате проверок выписано 14 предписаний и около четырех тысяч предостережений о нарушениях земельного законодательства.

Во время обследований сельскохозяйственных земель обнаружено 95 карьеров и 29 незаконных свалок. Совместно с Россельхознадзором удалось вернуть в оборот около четырех тысяч гектаров земель.

Напомним, во всех районах Татарстана завершились посевные работы. Засеяно 2,7 миллиона гектаров.