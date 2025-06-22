В Татарстане обследовали более 170 тысяч гектаров земли

С помощью беспилотников обследовано 23 кадастровых квартала в Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском районах. Это позволило изучить около шести тысяч участков общей площадью более двух тысяч гектаров. В результате проверок выписано 14 предписаний и около четырех тысяч предостережений о нарушениях земельного законодательства.