В Татарстане обследовали более 170 тысяч гектаров земли

В Татарстане за пять месяцев 2025 года обследовали более 170 тысяч гектаров земли. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Управления Росреестра по республике.
С помощью беспилотников обследовано 23 кадастровых квартала в Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском районах. Это позволило изучить около шести тысяч участков общей площадью более двух тысяч гектаров. В результате проверок выписано 14 предписаний и около четырех тысяч предостережений о нарушениях земельного законодательства.
Во время обследований сельскохозяйственных земель обнаружено 95 карьеров и 29 незаконных свалок. Совместно с Россельхознадзором удалось вернуть в оборот около четырех тысяч гектаров земель.
Напомним, во всех районах Татарстана завершились посевные работы. Засеяно 2,7 миллиона гектаров.