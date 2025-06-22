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В МВД заявили, что причиной хлопка газа в Серове мог быть включенный чайник

В МВД сообщили, что среди пострадавших при хлопке газа есть семейная пара и ребенок.

Источник: Аргументы и факты

В жилом доме Свердловской области хлопок газа мог произойти после того, как местный житель включил чайник, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пишет РИА Новости.

«Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, среди пострадавших есть семейная пара и ребенок. Они жили ниже квартиры, где произошел инцидент. Кроме того, пострадал мужчина 1987 года рождения, непостредственно проживающий в квартире, в которой случился хлопок.

Ранее 22 июня стало известно о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Серове. Как сообщалось, из здания эвакуировались 240 человек, четырех местных жителей передали скорой помощи. Следователи организовали проверку.