В Ростовской области водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД

В Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ДПС пресекли попытку передачи взятки от пьяного водителя. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
5 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль. Во время общения с водителем лейтенант полиции заподозрил у автомобилиста признаки алкогольного опьянения. Поэтому предложил пройти освидетельствование. Но мужчина вместо этого решил дать инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей.
Однако полицейские доложили об этом в дежурную часть.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решении в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.