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В Ростовской области водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД

В Красносулинском районе пьяный водитель хотел уйти от ответственности с помощью взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ДПС пресекли попытку передачи взятки от пьяного водителя. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

5 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль. Во время общения с водителем лейтенант полиции заподозрил у автомобилиста признаки алкогольного опьянения. Поэтому предложил пройти освидетельствование. Но мужчина вместо этого решил дать инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей.

Однако полицейские доложили об этом в дежурную часть.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решении в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.