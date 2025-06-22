В Воронеже с 23 июня продолжатся отключения горячей воды

В Воронеже с понедельника, 23 июня, продолжатся плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой города к новому отопительному сезону. Под отключения попадут более 90 домов в четырех районах города. Соответствующий график опубликован на сайте администрации Воронежа.
Отключения затронут следующие адреса:
- Железнодорожный район: переулок Серафимовича, 14 (с 23 июня по 4 июля).
- Левобережный район: ул. Иркутская 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 68, 70 (с 26 июня по 9 июля).
- Коминтерновский район: ул. Шишкова, 146 (с 24 июня по 3 июля); Московский проспект, 130; ул. Беговая, 61, 63 (с 23 июня по 4 июля); ул. Загоровского, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4, 9/2, 9/3 (с 23 июня по 2 июля).
- Советский район: ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168 ₽, 168с, 168у; ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26б, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л; ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 17; ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и (с 23 июня по 2 июля).
В администрации города пояснили, что отключения необходимы для проведения ремонтных и модернизационных работ на инженерных системах, а также для гидравлических испытаний на тепловых сетях.
В мэрии также отметили, что в отдельных случаях возможны незначительные изменения в графике работ. Жителям рекомендуется уточнять информацию о времени отключения горячей воды в управляющей компании.