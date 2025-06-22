Уже 88 дней идут поиски 56-летнего жителя Башкирии с проблемами со здоровьем

В Башкирии разыскивают 56-летнего Валентина Колева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже почти три месяца, 26 марта он ушел из дома в селе Тарабердино Кушнаренковского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые с проседью волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую кофту, серые штаны и черные галоши.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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