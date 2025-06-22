Уже 88 дней идут поиски 56-летнего жителя Башкирии с проблемами со здоровьем

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже почти три месяца, 26 марта он ушел из дома в селе Тарабердино Кушнаренковского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые с проседью волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую кофту, серые штаны и черные галоши.