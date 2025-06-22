Волгоград 22 июня стал Сталинградом

Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия заменили на дорожные знаки «Сталинград» в честь 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны. На следующий день на место вернут привычные знаки.
Напомним, согласно решению городских депутатов, Волгоград становится Сталинградом девять раз в год:
19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы.
23 февраля — в День защитника Отечества.
8 мая — в день присвоения звания «Город-герой».
9 Мая — в День Победы.
22 июня — в День памяти и скорби.
23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда.
2 сентября — в день окончания Второй мировой войны.
9 декабря — в День Героев Отечества.