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Волгоград 22 июня стал Сталинградом

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на въезде в Волгограде заменены дорожные указатели. Как сообщает V102.RU, на сутки город-герой снова переименован в Сталинград.

Источник: v102

Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия заменили на дорожные знаки «Сталинград» в честь 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны. На следующий день на место вернут привычные знаки.

Напомним, согласно решению городских депутатов, Волгоград становится Сталинградом девять раз в год:

19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы.

23 февраля — в День защитника Отечества.

8 мая — в день присвоения звания «Город-герой».

9 Мая — в День Победы.

22 июня — в День памяти и скорби.

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда.

2 сентября — в день окончания Второй мировой войны.

9 декабря — в День Героев Отечества.