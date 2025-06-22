Угрожает посевам: в Омской области саранча появилась раньше срока

В Омской области зафиксировано раннее появление саранчи. Вредитель опасен для посевов. Согласно данным регионального Россельхознадзора, процесс произошел на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Связывают это специалисты с аномально жаркой погодой, которая установилась в регионе.
В ведомстве сообщили, что произойти окрыление и взросление нестадной саранчи должно было куда позже. Но в этом году вредители окрылились и стали потенциально опасными для сельхозугодий на 10 дней раньше, чем обычно. Связано это, по словам специалистов Россельхознадзора, с благоприятными погодными условиями для нестадных саранчовых.
Вредитель опасен для сельхозугодий. Несмотря на то, что нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния, в жаркую и сухую погоду они могут перейти на посевы культурных растений. А при высокой численности вредитель может полностью уничтожить посевы: зерновые, зернобобовые культуры, посевы рапса.
Потому сейчас специалисты Россельхознадзора советуют сельхозпроизводителям быть максимально бдительными: усилить контроль за посевами сельскохозяйственных культур, залежами, пустырями, лесополосами, где возможна наибольшая концентрация саранчи.
А в случае необходимости провести инсектицидную обработку согласно всем требованиям. Для консультации можно обратиться в отдел по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области тел. (3812) 90−35−85 или районные отделы филиала.