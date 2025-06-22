Угрожает посевам: в Омской области саранча появилась раньше срока

В ведомстве сообщили, что произойти окрыление и взросление нестадной саранчи должно было куда позже. Но в этом году вредители окрылились и стали потенциально опасными для сельхозугодий на 10 дней раньше, чем обычно. Связано это, по словам специалистов Россельхознадзора, с благоприятными погодными условиями для нестадных саранчовых.