Акция «День памяти и скорби» прошла на набережной в Ростове

В воскресенье, 22 июня, в 4:00 утра на набережной Ростова горожане почтили память павших в годы Великой Отечественной войне, а также приняли участие в акции «День памяти и скорби».
Вместе с ростовчанами цветы к памятнику «Пограничникам всех поколений» возложил и глава города Александр Скрябин. Также был спущен венок на воду. А лампадами участники акции зажгли слово «Помним».
— 84 года назад началась война, которая унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны. Этот день стал Днем памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость Отечества, — отметил Александр Скрябин. — Мы помним тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы и оберегаем светлую память о Великой Победе!