Акция «День памяти и скорби» прошла на набережной в Ростове

— 84 года назад началась война, которая унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны. Этот день стал Днем памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость Отечества, — отметил Александр Скрябин. — Мы помним тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы и оберегаем светлую память о Великой Победе!