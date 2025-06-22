Мингорисполком: новый мусороперерабатывающий завод в Минске откроют к 3 июля

Мингорисполком сказал, что новый мусороперерабатывающий завод в Минске откроют к 3 июля. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.
— К 3 июля мы введем новый мусороперерабатывающий завод. Его производственная мощность по сравнению с существующим объектом увеличится в десять раз, — акцентировал внимание представитель Мингорисполкома.
Корзун уточнил, что производственная мощность нового завода по переработке мусора окажется примерно 600 тысяч тонн отходов в год. Вместе с тем он добавил, что есть большое количество идей, связанных с тем, как использовать RDF-топливо, которое будут получать на предприятии из отходов.
По словам заместителя председателя Мингорисполкома, названное топливо намерены использовать на строительных предприятиях, а также в качестве технического грунта. Все озвученные варианты прорабатываются с Минприроды. Олег Корзун обратил внимание, что запуск нового предприятия в Минске даст возможность в совокупности повысить уровень переработки отходов до 95%.
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