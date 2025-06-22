Мингорисполком: новый мусороперерабатывающий завод в Минске откроют к 3 июля

Корзун уточнил, что производственная мощность нового завода по переработке мусора окажется примерно 600 тысяч тонн отходов в год. Вместе с тем он добавил, что есть большое количество идей, связанных с тем, как использовать RDF-топливо, которое будут получать на предприятии из отходов.