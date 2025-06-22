В Краснодарском крае в субботу родились три двойни

В субботу, 21 июня, в Краснодарском крае родились три двойни. Об этом рассказал глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов.
Так, две пары двойняшек появились на свет в Краснодаре, ещё одна — в Армавире. Всего в регионе за сутки родилось 116 малышей. Из них 68 младенцев женского пола и 48 мужского.
В Краснодаре вчера появились на свет 63 ребёнка, в Сочи — 15 детей. Армавирские акушеры приняли 8 младенцев. Население Красноармейского района пополнилось 4 детьми. В Тбилисском районе родилось 2 ребёнка.
Напомним, в Краснодаре начали строить новый корпус школы № 93, чтобы здание могло вместить больше учеников.