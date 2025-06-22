В Красноярске почтили память погибших в Великую Отечественную войну

Ровно 84 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на СССР. Историческая дата разделила судьбу страны на «до» и «после». В День памяти и скорби красноярцы принесли цветы к мемориалу на площади Победы..
В церемонии участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, другие представители властей, а также участники специальной военной операции и обычные горожане.
Как прошла церемония — показала в фотоподборке пресс-служба горадминистрации.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» озвучил уточненный прогноз погоды на 22 июня.