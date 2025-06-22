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В Красноярске почтили память погибших в Великую Отечественную войну

Ровно 84 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на СССР.

Ровно 84 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на СССР. Историческая дата разделила судьбу страны на «до» и «после». В День памяти и скорби красноярцы принесли цветы к мемориалу на площади Победы..

В церемонии участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, другие представители властей, а также участники специальной военной операции и обычные горожане.

Как прошла церемония — показала в фотоподборке пресс-служба горадминистрации.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» озвучил уточненный прогноз погоды на 22 июня.