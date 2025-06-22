Иркутская область подписала 28 соглашений в рамках экономического форума

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала 28 соглашений, более половины из которых — инвестиционные на общую сумму 37,2 миллиарда рублей. Кроме того, делегация Иркутской области провела переговоры с представителями федеральных органов власти о реализации проектов, связанных со строительством дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая сумма бюджетных инвестиций составит 64 миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.