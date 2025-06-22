Иркутская область подписала 28 соглашений в рамках экономического форума

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала 28 соглашений, более половины из которых — инвестиционные на общую сумму 37,2 миллиарда рублей. Кроме того, делегация Иркутской области провела переговоры с представителями федеральных органов власти о реализации проектов, связанных со строительством дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая сумма бюджетных инвестиций составит 64 миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— Подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры в регионе, строительстве и эксплуатации гостиничных комплексов 4 и 5 звезд на территории бывшего БЦБК, — говорится в сообщении.
Также достигнуты договоренности о совместном восстановлении причальной инфраструктуры в поселке Култук, что станет важным шагом в развитии транспортной и туристической инфраструктуры.
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, искусства и просветительской деятельности с Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Это позволит повысить профессионализм специалистов из Иркутской области, расширить культурный кругозор жителей региона за счёт проведения выставок и сохранить художественное наследие.