Молодые казанцы мечтают об отпуске от выгорания

Состоятельные казанцы (с зарплатой от 100 тысяч рублей) чаще поддерживают отпуск от выгорания, чем менее обеспеченные. Две трети тех, кто испытал выгорание, готовы взять восстановительный отпуск, среди остальных — лишь четверть.