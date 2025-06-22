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Молодые казанцы мечтают об отпуске от выгорания

Однако 25% категорически против этого.

Источник: Комсомольская правда

Более половины жителей Казани (56%) поддерживают идею дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса SuperJob.

25% категорически против идеи дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании. Молодежь до 35 лет поддерживает инициативу (77%), в то время как люди 35−45 лет настроены скептически (46%).

Состоятельные казанцы (с зарплатой от 100 тысяч рублей) чаще поддерживают отпуск от выгорания, чем менее обеспеченные. Две трети тех, кто испытал выгорание, готовы взять восстановительный отпуск, среди остальных — лишь четверть.

Напомним, в Татарстане для бизнесменов запустили программу по переподготовке сотрудников. Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».