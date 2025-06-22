Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде отметили День памяти и скорби

Сегодня ранним утром зажгли «Свечи памяти», отдавая дань подвигу героев.

Источник: Комсомольская правда

В городах Калининградской области 22 июня отметили День памяти и скорби акцией «Свеча памяти». В муниципалитетах зажглись свечи в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. В Калининграде подвиг защитников Отечества почтили у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам на Гвардейском проспекте.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в акции участвовал губернатор Алексей Беспрозванных, ребята из объединений «Движение первых», «Юнармия» и «Волонтеры Победы», представители власти, общественности, горожане. Всего — около 100 человек.

В 4 утра собравшиеся почтили павших минутой молчания, возложили цветы.