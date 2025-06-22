В Калининграде отметили День памяти и скорби

В городах Калининградской области 22 июня отметили День памяти и скорби акцией «Свеча памяти». В муниципалитетах зажглись свечи в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. В Калининграде подвиг защитников Отечества почтили у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам на Гвардейском проспекте.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в акции участвовал губернатор Алексей Беспрозванных, ребята из объединений «Движение первых», «Юнармия» и «Волонтеры Победы», представители власти, общественности, горожане. Всего — около 100 человек.
В 4 утра собравшиеся почтили павших минутой молчания, возложили цветы.