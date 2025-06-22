Собянин направил послание ветеранам ко Дню памяти и скорби

«84 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война — самая страшная война в истории человечества. Весь наш народ встал на защиту родной земли. Четыре огненных года явили миру образцы несгибаемой стойкости, массового героизма и самоотверженности во имя любимой Отчизны», — приводятся слова послания в Telegram-канале мэра столицы.
Собянин отметил, что война унесла десятки миллионов жизней, среди которых порядка 400 тыс. москвичей. Мэр подчеркнул, что жители восхищаются беспримерным подвигом победителей, хранят память о защитниках Отчизны и передают это наследие следующим поколениям. «Вечная слава и вечная память павшим за свободу и независимость Родины», — написал он.
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. На территории страны приспускают государственные флаги. С 2020 года в 12:15 мск проводится Общероссийская минута молчания.