Бесплатный передвижной музей «Поезд Победы» будет работать в Минске четыре дня

Сказано, что экспозиция будет работать с 10.00 до 20.00 с перерывом с 14.00 до 15.00. В пресс-службе обратили внимание, что выставка имеет возрастные ограничения 12+. Вместе с тем у желающих будет возможность совершить виртуальный тур на сайте проекта поездпобеды.рф. А еще у посетителей будет возможность сделать памятные фото на фоне работающего паровоза с 10.00 до 20.00.