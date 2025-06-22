Бесплатный передвижной музей «Поезд Победы» будет работать в Минске четыре дня. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сообщается, что передвижной музей «Поезд Победы» приехал в Беларусь в субботу, 21 июня. Первую остановку поезд сделал в Бресте. В БЖД отметили, что в 2025 году передвижной музей, где размещена интерактивная экспозиция, которая посвящена Великой Отечественной войне, побывает во всех областных центрах, а также в Минске.
В пресс-службе уточнили, что в Минске передвижной музей «Поезд Победы» будет работать четыре дня: со 2 по 5 июля. Говорится, что маршрут поезда был составлен при учете знаменательных и памятных дат Беларуси и технической возможности инфраструктуры БЖД.
Уточняется, что экскурсия проводится с аудиогидом и одновременно в одном вагоне могут находиться не более 12 человек. Общее время экскурсии составляет 45 минут. В БЖД уточнили, что проект «Поезд Победы» является социальным. Так, в связи с ограниченной пропускной способностью передвижного музея, посещать его можно только организованными группами жителей регионов по бесплатным пригласительным билетам, которые распределяются облисполкомами и Мингорисполкомом.
Сказано, что экспозиция будет работать с 10.00 до 20.00 с перерывом с 14.00 до 15.00. В пресс-службе обратили внимание, что выставка имеет возрастные ограничения 12+. Вместе с тем у желающих будет возможность совершить виртуальный тур на сайте проекта поездпобеды.рф. А еще у посетителей будет возможность сделать памятные фото на фоне работающего паровоза с 10.00 до 20.00.
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что в Беларуси осталось 800 ветеранов Великой Отечественной войны.
Кстати, мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов.
А еще мы рассказывали про судьбы героев Брестской крепости: оставили более 500 надписей на стенах, завещали похоронить себя в цитадели, последние защитники умерли в 2021-м.
Тем временем посвященный пограничникам новый памятник установлен в Брестской крепости.