«Крылья Советов» и «Акрон» поборются за 27-летнего бывшего игрока «Оренбурга»

Футбольные клубы из Самарской области заинтересованы в нападающем Химме Марине. 27-летний футболист этим летом стал свободным агентом после трех лет в ФК «Оренбург».
Ранее сообщалось, что Химми Марин может перейти в «Крылья Советов». Но футбольный инсайдер Иван Карпов пишет, что в борьбу за костариканского футболиста включился и «Акрон». По мнению журналиста и блогера, в тольяттинском клубе сначала хотели приобрести в атаку 21-летнего Риверу из аргентинского «Банфилда».
«Но это дорого. Есть более доступная альтернатива в лице Джимми», — сообщил Карпов.
Блогер считает, что интерес к 27-летнему Химми Марину у клубов из Самарской области вполне обоснован: за три года футболист полностью адаптировался к Российской Премьер-Лиге. При этом костариканец на данный момент — свободный агент. А значит достанется своему будущему клубу бесплатно. Плюс ко всему, Марин может закрыть сразу несколько позиций: футболист способен сыграть как в нападении, так и на обоих флангах полузащиты.
За три года в «Оренбурге» костариканец провел 89 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 16 голов и отдав 9 голевых передач.
«Что касается Самары, то там Марином и правда интересуются, но во-первых, это не номер 1 + еще ни еще ничего не согласовано», — пишет Иван Карпов.
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