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Движение транспорта меняется на одной из улиц Минска

Ремонтные работы на путепроводе, связывающем главный проспект белорусской столицы и улицу Московскую, требуют корректировки маршрутов движения транспорта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Траектория движения транспортных средств по столичной улице Толстого временно изменилась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В связи с проведением работ на путепроводе с проспекта Независимости на улицу Московскую с 22.06.2025 до 30.06.2025 временно изменена траектория движения транспортных средств по улице Толстого», — говорится в сообщении.

Теперь движение со стороны улицы Вокзальной организовано по трем полосам движения: по одной вправо, прямо и влево. Повернуть налево можно с выездом на полосу встречного движения.

Со стороны проспекта Дзержинского движение организовано также аналогичным образом по трем полосам.

В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута во время обозначенного периода времени.

Ранее стало известно, что мост, введенный в эксплуатацию в 1960 году, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую планируется закрыть на реконструкцию почти на два года.

Столичные власти заверили, что ремонтные работы на путепроводе будут завершены за 10 месяцев. Мост снова откроют для движения по планам к 1 декабря текущего года.