Движение транспорта меняется на одной из улиц Минска

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Траектория движения транспортных средств по столичной улице Толстого временно изменилась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«В связи с проведением работ на путепроводе с проспекта Независимости на улицу Московскую с 22.06.2025 до 30.06.2025 временно изменена траектория движения транспортных средств по улице Толстого», — говорится в сообщении.
Теперь движение со стороны улицы Вокзальной организовано по трем полосам движения: по одной вправо, прямо и влево. Повернуть налево можно с выездом на полосу встречного движения.
Со стороны проспекта Дзержинского движение организовано также аналогичным образом по трем полосам.
В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута во время обозначенного периода времени.
Ранее стало известно, что мост, введенный в эксплуатацию в 1960 году, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую планируется закрыть на реконструкцию почти на два года.
Столичные власти заверили, что ремонтные работы на путепроводе будут завершены за 10 месяцев. Мост снова откроют для движения по планам к 1 декабря текущего года.