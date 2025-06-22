В Калининграде меняют маршруты автобусов № 26, № 10 и № 2 А

В Калининграде с 1 июля корректируют некоторые маршруты общественного транспорта — для удобства жителей новых районов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, маршрут № 26 решено продлить до конечной остановки «ул. Аксакова». Автобус пойдет от кольца на ул. Маршала Покрышкина по улицам Виктора Денисова, Брестской, 3-го Белорусского фронта, Михайловской, Рихарда Зорге, Аксакова, Флотской, с разворотом на новом кольце у школы № 56 и возвращением по улицам микрорайона «Восток» на Молодой гвардии и далее по маршруту.
Автобус № 10 пускают до Северной горы с Горького по 3-й Большой окружной с разворотом на остановке «Северная гора», далее на Горького и по прежней схеме движения.
Также в планах с августа внести изменения в маршрута № 2 А. Автобусы хотят пустить до Артиллерийской с Московского проспекта по Флотской, Аксакова, Рихарда Зорге, Михайловской, 3-го Белорусского фронта, Брестской, Виктора Денисова, Молодой гвардии, Орудийной, Аэропортной.