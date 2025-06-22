В Калининграде меняют маршруты автобусов № 26, № 10 и № 2 А

Так, маршрут № 26 решено продлить до конечной остановки «ул. Аксакова». Автобус пойдет от кольца на ул. Маршала Покрышкина по улицам Виктора Денисова, Брестской, 3-го Белорусского фронта, Михайловской, Рихарда Зорге, Аксакова, Флотской, с разворотом на новом кольце у школы № 56 и возвращением по улицам микрорайона «Восток» на Молодой гвардии и далее по маршруту.