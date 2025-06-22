Санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах

Специалисты обращают внимание, что после значительного количества осадков, в водоемах в разы увеличивается число бактерий и это может оказаться опасным для здоровья. Вместе с тем на неделе был проведен анализ 872 образцов воды, которые взяли на пляжах Беларуси. Выяснилось, что одна из проб не соответствовала установленным стандартам по химическим параметрам, а 11 — по микробиологическим.