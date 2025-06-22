Санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах. Подробности специалисты санитарно-эпидемиологической службы рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Специалисты обращают внимание, что после значительного количества осадков, в водоемах в разы увеличивается число бактерий и это может оказаться опасным для здоровья. Вместе с тем на неделе был проведен анализ 872 образцов воды, которые взяли на пляжах Беларуси. Выяснилось, что одна из проб не соответствовала установленным стандартам по химическим параметрам, а 11 — по микробиологическим.
Сообщается, что в Гомеле запретили купаться на трех пляжах. Речь идет про «Каскад озер-1» (со стороны улицы Каменщикова), «Новобелицкий» (Новобелицкий район), а также «Прудковский» (Центральный район). Кроме того, в Могилевском районе запрещено купаться на пляже Днепр в агрогородке Полыковичи.
Вместе с тем ограничения продолжают действовать еще на трех пляжах — река Днепр (улица Правобереговая в Дубровно), в парке «Приднепровский» в Жлобине и у Центра олимпийского резерва. Говорится, что был снят запрет на ограничения на пляже № 9 Заславского водохранилища в Минске, где пробы воды оказались в норме.