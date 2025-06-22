В Иркутске у монумента «Вечный огонь Славы» состоялся митинг

В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Свеча памяти» и международной акции «Огненные картины войны». Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Приангарья.
— Жители Иркутска, и всей нашей области, объединившись, вложили многое в общую победу. Старики и дети в голоде и холоде почти круглые сутки стояли у станка. И мы гордимся ими. Сегодня день, который напоминает нам о тех ужасных событиях, когда на долгие дни черные крылья войны закрыли небо над нашей страной, — подчеркнул Александр Ведерников.
Волонтеры создали у «Вечного огня» картину из 10 тысяч свечей — самолет Ил-4. Этот самолет производился на Иркутском авиационном заводе во время войны, который стал одним из основных центров его выпуска. Всего было выпущено более 2200 самолетов Ил-4, из них почти половина — на этом заводе.