В Иркутске у монумента «Вечный огонь Славы» состоялся митинг

— Жители Иркутска, и всей нашей области, объединившись, вложили многое в общую победу. Старики и дети в голоде и холоде почти круглые сутки стояли у станка. И мы гордимся ими. Сегодня день, который напоминает нам о тех ужасных событиях, когда на долгие дни черные крылья войны закрыли небо над нашей страной, — подчеркнул Александр Ведерников.