Крутится, вертится шар голубой: где в Подмосковье полетать на аэростате

В июне 1783 года был запущен первый в мире тепловой аэростат. Пилот клуба воздухоплавателей Михаил Летуновский рассказал «Вечерней Москве», где недалеко от столицы организуют полеты на воздушных шарах и сколько это стоит.
Скачок прогресса.
Запуск первого аэростата состоялся во Франции, в городе Анноне. Воздушный шар, поднятый силой горячего воздуха, спроектировали братья ЖозефМишель и Жак-Этьенн Монгольфье.
— Для того чтобы подняться выше, решено было брать на борт груз, а затем его сбрасывать, — рассказал Летуновский.
Сегодня полет на воздушном шаре не несет практической пользы. Зато такие путешествия стали популярным вариантом досуга.
Мама, я буду пилотом.
К примеру, полетать на шаре в форме сердца или тюльпана можно в Дмитровском районе в клубе «Аэронавт». Стоимость варьируется от 7990 рублей до 24 000.
При желании не только полетать, но еще и обучиться профессии, стать пилотом можно в клубе «Аэровальс». Программы полетов включают в себя путешествия по районам Подмосковья. Гости могут пройти «обряд посвящения» в воздухоплаватели с шампанским и конфетами. Стоимость подъема от 10 000 рублей.
Для экстремалов.
Кому не интересны обычные короткие полеты, могут посетить Жуковский клуб воздухоплавания. Сотрудники предлагают путешествия над живописными лесами и полями. Минимальная продолжительность экскурсии — один час. Для смелых доступны экстремальные прыжки с парашютом, парапланом или дельтапланом. Стоимость группового полета — от 7500 рублей.
Вода по курсу!
В Подмосковье можно полетать над окрестностями Рузы, Можайска и Серпухова… Маршруты клуба «Ветер свободы» проходят над крупными водохранилищами. Продолжительность — 50−75 минут. Стоимость полета для двоих — 30 000 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Шкуленко, мастер спорта, пилот теплового аэростата, пилот теплового дирижабля:
— Сейчас тепловые аэростаты тоже летают, и на них могут прокатиться обычные люди. Только принцип работы транспорта совершенно другой. Раньше для того, чтобы подняться, сбрасывали мешки с грузом, а сейчас в этом необходимости нет. Вся работа ведется с помощью горелок. Кстати, лучшее время для полетов — закат или рассвет.
УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
18 июня 1783 года на глазах изумленной публики шар из ткани, пропитанной специальным раствором, делающим материал устойчивым к огню, наполнился горячим воздухом от пылающего костра. Через несколько минут он медленно поднялся в небо, пролетев около двух километров и достигнув высоты около двух тысяч метров. Полет длился примерно 10 минут.
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Первый полет был беспилотным, но вскоре, 19 сентября 1783 года, в Версале на глазах у короля Людовика XVI братья Монгольфье подняли в небо живых существ: овцу, утку и петуха. Все «пассажиры» благополучно приземлились, доказав, что живые существа могут пережить полет на аэростате.
А уже 21 ноября 1783 года состоялся первый полет с людьми на борту. Французские дворяне Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа д’Арланд поднялись на аэростате Монгольфье над Парижем и пролетели около 9 километров за 25 минут. Они стали первыми людьми, парящими над землей.
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