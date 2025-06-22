Крутится, вертится шар голубой: где в Подмосковье полетать на аэростате

— Сейчас тепловые аэростаты тоже летают, и на них могут прокатиться обычные люди. Только принцип работы транспорта совершенно другой. Раньше для того, чтобы подняться, сбрасывали мешки с грузом, а сейчас в этом необходимости нет. Вся работа ведется с помощью горелок. Кстати, лучшее время для полетов — закат или рассвет.