В Казани 22 июня возобновят движение трамваев по Кировской дамбе

В Казани 22 июня в 14:00 возобновят движение трамваев по Кировской дамбе. Речь идет о маршрутах №№ 1,5,5а и 7. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
В преддверии запуска специалисты службы пути продолжают работы на пересечении улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной. В настоящее время на этом участке уложено 434 метра трамвайного пути. Для этого было использовано 720 новых железобетонных шпал и 70 рельсов. Также 54 рельсовых стыка были соединены накладками. К тому же полностью завершены работы по подъемке и подбивке полотна.
Напомним, в Татарстане в начала навигации речным транспортом перевезли 78 тысяч пассажиров. Показатель заметно вырос по сравнению с прошлым годом.