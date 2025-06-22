В Казани 22 июня возобновят движение трамваев по Кировской дамбе

В преддверии запуска специалисты службы пути продолжают работы на пересечении улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной. В настоящее время на этом участке уложено 434 метра трамвайного пути. Для этого было использовано 720 новых железобетонных шпал и 70 рельсов. Также 54 рельсовых стыка были соединены накладками. К тому же полностью завершены работы по подъемке и подбивке полотна.