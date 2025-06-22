Порывистый ветер и мощные дожди с грозами: в Омской области ожидается резкое ухудшение погоды

Сотрудники МЧС в эти дни советуют омичам быть максимально бдительными и призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. А именно: не стойте во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, не паркуйте машину там, где на нее что-то может упасть.