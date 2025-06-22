Порывистый ветер и мощные дожди с грозами: в Омской области ожидается резкое ухудшение погоды

В Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, 22 и 23 июня по всему региону пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Ожидается и сильный ветер: порывы 15−21 метров в секунду.
Сотрудники МЧС в эти дни советуют омичам быть максимально бдительными и призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. А именно: не стойте во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, не паркуйте машину там, где на нее что-то может упасть.
Если ЧС все же произошло, необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру: 01 и 78−78−78 (телефон единой дежурно-диспетчерской службы).