Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области

«У нас сегодня средняя зарплата в регионе уже за 80 тысяч. На предприятиях за 100 тысяч. Это высокие зарплаты. Если мы говорим о среднем специальном образовании, то зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч. И днем с огнем их не найдешь. Поэтому сегодня борьба за кадры привела, конечно, к тому, что уровень заработной платы существенно повысился базовый», — рассказал губернатор.