Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июня — РИА Новости. Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«У нас сегодня средняя зарплата в регионе уже за 80 тысяч. На предприятиях за 100 тысяч. Это высокие зарплаты. Если мы говорим о среднем специальном образовании, то зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч. И днем с огнем их не найдешь. Поэтому сегодня борьба за кадры привела, конечно, к тому, что уровень заработной платы существенно повысился базовый», — рассказал губернатор.
По его словам, сегодня в регионе зарплата водителя троллейбуса от 100 тысяч рублей.
«Человеку не нужно никакого образования. Он должен прийти, выучиться, получить за два месяца эту специальность и спокойно работать, получать эту зарплату. Конечно, есть какие-то перетоки, есть какие-то вот такие дисбалансы на разных предприятиях. Я этого не исключаю. Но в целом, в среднем, сегодня, конечно, конкуренция достаточно высокая, в том числе с помощью повышения социального пакета», — отметил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступало информационным партнером форума.