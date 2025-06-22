Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Борцы из Узбекистана в возрастной категории U23 завоевали 16 медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 июня во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК.
В заключительный день соревнований вольники республики взяли два серебра и одну бронзу.
Серебро
−65 кг: Умуджон Жалолов.
−74 кг: Зафарбек Отахонов.
Бронза
−92 кг: Садриддин Даминжонов.
«Таким образом, наши спортсмены в данной возрастной категории завершили континентальное первенство с 2 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми медалями», — говорится в сообщении.
С завтрашнего дня в борьбу вступят юные борцы Узбекистана в категории U17, добавили в НОК.