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Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

С 18 по 22 июня в Вьетнаме проходит чемпионат Азии U23 по борьбе.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Борцы из Узбекистана в возрастной категории U23 завоевали 16 медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 июня во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК.

В заключительный день соревнований вольники республики взяли два серебра и одну бронзу.

Серебро

−65 кг: Умуджон Жалолов.

−74 кг: Зафарбек Отахонов.

Бронза

−92 кг: Садриддин Даминжонов.

«Таким образом, наши спортсмены в данной возрастной категории завершили континентальное первенство с 2 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми медалями», — говорится в сообщении.

С завтрашнего дня в борьбу вступят юные борцы Узбекистана в категории U17, добавили в НОК.