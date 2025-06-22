В Тайшете прошел митинг в День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, в Тайшете прошел митинг. Мероприятие состоялось в 10:00 на площади Юбилейной возле памятника «Танк Т-34». Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли жители Тайшета и Тайшетского района. В этот день, 22 июня 1941 года, началась одна из самых трагических страниц в истории России. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.