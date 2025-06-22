«Актриса исключительного таланта». Лукашенко отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

По словам президента Беларуси, художественные образы, созданные Талызиной, покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Он добавил, что творчество актрисы в кинематографе и на театральной сцене вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства.