«Актриса исключительного таланта». Лукашенко отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Ушла из жизни актриса исключительного таланта, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, художественные образы, созданные Талызиной, покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Он добавил, что творчество актрисы в кинематографе и на театральной сцене вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства.
Ранее мы писали, что 21 июня умерла актриса из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Валентина Талызина, судьба которой связана с Беларусью.
Тем временем мы собрали информацию про знаменитые минские рынки ХХ века: Владимир Короткевич написал про Сторожевку, Стивен Спилберг прославил Комаровку в мультфильме, а Троицкий базар был на месте Большого театра.
Кстати, санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах.