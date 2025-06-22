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«Актриса исключительного таланта». Лукашенко отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Талызиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Ушла из жизни актриса исключительного таланта, — заявил глава государства.

По словам президента Беларуси, художественные образы, созданные Талызиной, покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Он добавил, что творчество актрисы в кинематографе и на театральной сцене вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства.

Ранее мы писали, что 21 июня умерла актриса из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Валентина Талызина, судьба которой связана с Беларусью.

Тем временем мы собрали информацию про знаменитые минские рынки ХХ века: Владимир Короткевич написал про Сторожевку, Стивен Спилберг прославил Комаровку в мультфильме, а Троицкий базар был на месте Большого театра.

Кстати, санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах.

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