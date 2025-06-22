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Синоптики оценили вчерашний ливень в Перми

Во время вчерашнего ливня в Перми выпало в сумме 24 мм осадков, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

По данным пермских синоптиков, 10 мм осадков выпало до 20 часов вечера и еще 14 мм после. Таким образом, всего за период с 15 по 22 июня выпало 94 мм — больше месячной нормы июня.

Вчерашний дождь вызвал затопления пермских улиц, а также паводок в малых реках Перми.

Пермские синоптики отмечают, что в ряде территорий Прикамья за июнь количество осадков с начала июня уже превысило 100 мм. Так, в Ножовке за последние 36 часов выпало 58 мм осадков, а всего с начала июня — 137 мм, что уже приближается к двум месячным нормам, в Октябрьском — 119 мм.