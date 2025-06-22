Синоптики оценили вчерашний ливень в Перми

Пермские синоптики отмечают, что в ряде территорий Прикамья за июнь количество осадков с начала июня уже превысило 100 мм. Так, в Ножовке за последние 36 часов выпало 58 мм осадков, а всего с начала июня — 137 мм, что уже приближается к двум месячным нормам, в Октябрьском — 119 мм.