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Горные волны: красноярский космонавт показал редкое атмосферное явление

20 июня космонавт из Красноярска Кирилл Песков опубликовал уникальные снимки.

20 июня космонавт из Красноярска Кирилл Песков опубликовал уникальные снимки. Он запечатлел с орбиты так называемые горные волны, которые нельзя увидеть, находясь на Земле.

Путешественник по просторам космоса провел аналогию: «Подобно тому, как камень, торчащий в течении реки, нарушает спокойное течение воды и создает за собой завихрения, так же и горы в потоке воздуха создают так называемые “волны”.

Сибиряк уточнил, что во время полетов на самолете читал метеорологические пособия — изучал это редкое атмосферное явление и даже ощущал его воздействие. Однако во всей красе увидеть «горные волны» смог только с гигантской высоты.

Космонавт поделился снимками, сделанными на орбите.

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