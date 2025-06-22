Молдова помнит: по всей стране прошли церемонии возложения цветов к мемориалам

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. По случаю 84-й годовщины начала Великой Отечественной, в День памяти и скорби по всей Молдове прошли возложения цветов к мемориалам советским воинам-освободителям.
Представители посольств России и Беларуси, делегация Национального координационного комитета «Победа» возложили цветы к Вечному огню на мемориале в Кишиневе.
Участники отметили, что, вопреки противодействию центральных властей, кишиневцы помнят о подвиге солдат-освободителей и чтят их.
«Сегодня День памяти и скорби отмечается по всей нашей стране: в Кагуле, в Единцах, в Баричанах, в Кишиневе, в Приднестровье, в Гагаузии сегодня зажигали свечи памяти, люди несут цветы к вечным огням, к братским могилам советских воинов. И очевидно, и достойно то, что молдавский народ помнит своих героев и тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны», — отметил для Sputnik Молдова глава комитета «Победа» Алексей Петрович.
К мемориалу «Вечность» в молдавской столице пришли поклониться и представители оппозиционных партий.
Когда фашистская Германия напала со всеми союзниками на Советский Союз, Молдавия же была членом Советского Союза, это был единый народ. И, естественно, молдаване как никогда стали на защиту Родины, общей нашей Родины. И пограничники воевали, задержали врага. Многие сотни тысяч молдаван пали на поле боя, и это наша общая победа. И слава Богу, что мы выиграли, наши отцы и деды воевали, если бы не они, не было бы нас сегодня. И мы должны помнить тех людей, которые не дожили, отдали свою жизнь за мир, за благополучие. Поэтому мы скорбим сегодня, помним и молимся Богу, делаем все возможное для того, чтобы сохранить мир на земле.
Память павших в Великой Отечественной войне почтили на мемориале в Кишиневе представители блока «Победа», активисты и молодёжь. В знак уважения и скорби участники церемонии возложили цветы и почтили героев минутой молчания.
«Среди гражданского населения Молдавской ССР погибли более 111 тысяч человек. Из них свыше 64 тысяч — в результате преднамеренных преступлений: расстрелов, казней и геноцида. Еще 47 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны. Такова ужасная плата за возможность жить и воспитывать детей. Важно не позволять никому переписывать историю. Наш священный долг — хранить правду об этой войне и о героях, которые подарили нам мирное небо», — отметил лидер блока Илан Шор.
По словам лидера партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах, именно в такой день осознается важность нейтралитета и демилитаризации страны.
«Сегодня мы вместе с командой пришли почтить память тех людей, которые в первый день, в очень сложный день, в день начала войны, встали в свои грудь и защищали нашу страну. Для нас очень важно, чтобы память людей была жива, и чтобы никогда военные события не повторялись. Мы сегодня не одни, мы сегодня вместе с детьми, вместе со всей командой, потому что для нас очень важно, что происходит сегодня в нашей стране. Мы за то, чтобы страна не вооружалась, мы за то, чтобы проведена была демилитаризация страны, мы возмущены тем, какое количество денег направляется на вооружение, мы против того, чтобы правительство покупало оружие, мы за то, чтобы деньги с бюджета страны направлялись на здравоохранение, на образование, на хорошее качество жизни наших людей, мы за то, чтобы остановить отток молодых людей», — отметила Ирина Влах.
День начала Великой Отечественной имеет для Молдовы особое значение, отметил лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«Этот день навсегда вписан в историю нашей страны и в сердце каждого из нас. Он напоминает нам о начале Великой Отечественной войны, о бесконечном мужестве и стойкости нашего народа, о тех, кто не вернулся с поля боя. Пусть память героев живёт вечно, а мы будем достойны их Подвига, сохраняя мир и благополучие для будущих поколений. Наш долг — помнить и строить светлое будущее, за которое сражались Герои», — отметил он.
Торжественные мероприятия в День памяти и скорби прошли и в других городах Молдовы. Примар Оргеева Татьяна Кочу отметила необходимость сохранения памяти о прошлом для недопущения в будущем катастроф, подобных Второй мировой.
«Мы должны помнить о прошлом, чтобы не повторить его в будущем Все знают: именно в этот день, 84 года назад началась Великая Отечественная война — и с этого момента всё изменилось. Пришли враги. Родители стали солдатами. Миллионы детей остались без детства. Эта война началась с большой геополитики, и спустя 84 года мы обязаны задуматься: как сохранить мир? Как научиться слушать и понимать друг друга? Как быть терпимыми, чтобы не повторилось то, что уже случилось однажды? Мы должны помнить о прошлом, чтобы не повторить его в будущем. Мирное небо, под которым мы живём сегодня, — это не просто дар, это результат подвига, веры и стойкости. Мы обязаны знать и ценить, ради кого имеем право на жизнь», — отметила Кочу.
Почтили память солдат-освободителей и в Гагаузии. На мемориале в столице автономии Комрате представители власти и жители автономии собрались, чтобы возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в память о трагедии — начале Великой Отечественной войны.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250−300 километров от государственной границы.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.
Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.