Молдова помнит: по всей стране прошли церемонии возложения цветов к мемориалам

«Сегодня мы вместе с командой пришли почтить память тех людей, которые в первый день, в очень сложный день, в день начала войны, встали в свои грудь и защищали нашу страну. Для нас очень важно, чтобы память людей была жива, и чтобы никогда военные события не повторялись. Мы сегодня не одни, мы сегодня вместе с детьми, вместе со всей командой, потому что для нас очень важно, что происходит сегодня в нашей стране. Мы за то, чтобы страна не вооружалась, мы за то, чтобы проведена была демилитаризация страны, мы возмущены тем, какое количество денег направляется на вооружение, мы против того, чтобы правительство покупало оружие, мы за то, чтобы деньги с бюджета страны направлялись на здравоохранение, на образование, на хорошее качество жизни наших людей, мы за то, чтобы остановить отток молодых людей», — отметила Ирина Влах.