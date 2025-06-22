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Нижегородский рыбак выловил сома весом более 20 кг

Крупная рыба не поддавалась и упрямо держалась на глубине, таская лодку по течению.

Источник: vk.com/kvokernik

Житель Нижнего Новгорода Николай поделился впечатлениями от первой трофейной рыбалки сезона. Несмотря на капризную погоду, сильный ветер и неисправный эхолот, рыбаки решили выйти на воду и не прогадали.

После долгих поисков перспективных участков на одном из прибрежных свалов произошла мощная поклёвка. Началась 20-минутная борьба, во время которой рыба не поддавалась и упрямо держалась на глубине, таская лодку по течению.

Снасти выдержали испытание, удалось поднять на поверхность крупного сома весом более 20 кг, который не помещался в подсак. Пришлось действовать вручную — рыбу взяли за нижнюю челюсть.

«Ищите свою рыбу, и рано или поздно вы с ней встретитесь!» — посоветовал Николай.