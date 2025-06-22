Омичей предупредили о риске сбоя электроснабжения

Отмечается, что в связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, обрушением плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, а также подтопления локального характера низменных участков местности в результате прохождения очень сильного дождя (источник ЧС — неблагоприятные метеорологические явления).