Омичей предупредили о риске сбоя электроснабжения

В воскресенье, 22 июня 2025 года, пресс-служба регионального МЧС России опубликовала предупреждение о риске сбоя подачи электричества в Омске и области из-за сильного ветра.
«До конца дня 22 июня 2025 года местами по Омской области ожидается: усиление ветра порывами 18−23 м/с, кратковременные дожди, грозы», — говорится в сообщении.
К своему тексту спасатели прикрепили порайонную карту погоды, где и говорится о риске нарушения электроснабжения (на фото ниже).
Отмечается, что в связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, обрушением плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, а также подтопления локального характера низменных участков местности в результате прохождения очень сильного дождя (источник ЧС — неблагоприятные метеорологические явления).