В Самаре прошли похороны известного автогонщика и дрифтера Александра Поссена

Ранее мы сообщали, что известный самарский гонщик и дрифтер Александр Поссен умер 13 июня. В мире автомобильного спорта его имя было на слуху. Александр неоднократно побеждал и становился призером региональных и всероссийских соревнований. На 6-м и 7-м этапах прошлого сезона RDS Europe NXT автогонщик становился победителем и «бронзовым» призером в парном и квалификационном заездах.