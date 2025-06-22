В Самаре прошли похороны известного автогонщика и дрифтера Александра Поссена

В Самаре простились с автогонщиком Александром Поссеном, который 13 июня ушел из жизни в возрасте 34 лет. По словам родственником, на похороны пришло более тысячи человек.
Ранее мы сообщали, что известный самарский гонщик и дрифтер Александр Поссен умер 13 июня. В мире автомобильного спорта его имя было на слуху. Александр неоднократно побеждал и становился призером региональных и всероссийских соревнований. На 6-м и 7-м этапах прошлого сезона RDS Europe NXT автогонщик становился победителем и «бронзовым» призером в парном и квалификационном заездах.
В своем последнем в жизни заезде Александр в составе RSPZD motorsport принял участие гранд-финале чемпионата Drift that CLUBTURBO и занял 5-е место. Также Поссен выступал ранее за такие команды, как WideWorkx, Clubturbo, WORKAUTO. Гонщик ездил на BMW E30.
По словам одного из братьев Александра, проститься с гонщиком пришло более тысячи человек, а на похороны приехали поклонники и друзья из разных городов России, включая Москву, Тольятти, Саранск и Ульяновск, сообщает издание «КП-Самара».
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