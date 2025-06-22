Изъяли КамАЗы и заблокировали карты: омские полицейские арестовали имущество «черного лесоруба»

Омские полицейские арестовали счета и КамАЗы 29-летнего «черного лесоруба» из Называевска. В апреле этого года он незаконно спилил больше полусотни деревьев на особо охраняемой территории. Общий ущерб — больше одного миллиона рублей. Заведено уголовное дело. Полицейские уже получили доказательства вины нелегального дровосека.
Незаконную рубку деревьев 29-летний житель Называевска устроил в апреле 2025 года на расстоянии 450 м от автодороги между деревнями Староназываевск и Жирновка в урочище «Бывший колхоз им. Калинина». На особо охраняемой природной территории спилил 52 березы и 8 осин. Увез деревья «черный лесоруб» на своих КамАЗах. Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере — 1 119 554 рубля.
Безнаказанным называевец остаться не смог. Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Причастность нелегального дровосека к вырубке больше полусотни деревьев подтвердили и экспертизы, и свидетели по делу. На имущество 29-летнего любителя нечестного заработка наложен арест: полицейские изъяли 2 его КамАЗа и заблокировали банковские счета.
Расследование уголовного дела продолжается.