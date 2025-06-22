В четыре часа утра 22 июня в Ростове провели акцию «День памятни и скорби»

— Для нас, россиян, память о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, священна, — обратился к участникам ации глава. — Нет ни одной семьи в нашей стране, кого не затронула самая кровопролитная война в истории человечества. Мои дедушки и бабушка тоже внесли свой вклад в историю Великой Победы. Их подвиг для меня имеет огромное значение.