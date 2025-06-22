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В четыре часа утра 22 июня в Ростове провели акцию «День памятни и скорби»

На рассвете ростовчане зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 22 июня, на набережной Дона состоялась памятная акция, посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На рассвете, в четыре часа утра, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, у памятника «Пограничникам всех поколений» собрались десятки горожан.

Глава города Александр Скрябин лично принял участие в мероприятии.

— Для нас, россиян, память о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, священна, — обратился к участникам ации глава. — Нет ни одной семьи в нашей стране, кого не затронула самая кровопролитная война в истории человечества. Мои дедушки и бабушка тоже внесли свой вклад в историю Великой Победы. Их подвиг для меня имеет огромное значение.

Во время театрализованного представления участники, одетые также, как их прадедушки и прабабушки, которые со школьной скамьи отправились на передовую, передали трагизм того события.

В рамках мероприятия участники возложили цветы и венки к памятнику «Пограничникам всех поколений», спустили в Дон венок и зажгли лампады, из которых собрали слово «Помним», также прозвучали ружейные залпы.

Добавим, в течение дня в донской столице запланирован целый ряд мероприятий, в том числе культурно-просветительский «Час памяти» в городских библиотеках.

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