В Уфе врачи спасли многодетную маму и ее новорожденного малыша

В перинатальный центр поступила 41-летняя пациентка на сроке 28,2 недели беременности. Это была её пятая беременность. Как сообщил в своих соцсетях главный врач РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов, женщину доставили на «скорой» из женской консультации с жалобами на высокое давление, выраженные отёки и покраснение лица. Состояние при поступлении оценивалось как тяжёлое.
«После обследования врачи диагностировали преэклампсию тяжёлой степени и предложили экстренное родоразрешение. Преэклампсия — это осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое сопровождается симптомами, указывающими на ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы. Преэклампсия встречается в 2−8% беременностей и является одной из важнейших причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности», — пояснил Мурад Авзалов.
Пациентка сначала отказалась от операции. Её перевели в реанимационное отделение, где в течение двух дней проводили интенсивную терапию: стабилизировали давление, поддерживали состояние плода. Когда состояние немного улучшилось, пациентку перевели в отделение патологии беременности. Пять дней врачи боролись за здоровье матери и ребёнка: проводили магнезиальную терапию, назначали комплекс препаратов. Но лечение не давало нужного эффекта — давление оставалось высоким, продолжала нарастать протеинурия (опасное для мамы и ребенка увеличение белка в моче), усиливались отёки.
Ситуацию осложняли дополнительные факторы:
• предлежание плаценты;
• врастание плаценты в рубец на матке (у пациентки было три предыдущих кесаревых сечения);
• ряд хронических заболеваний (гипертония, заболевания сосудов головного мозга);
• гинекологические заболевания: доброкачественные новообразования шейки матки, состояние после ножевой биопсии шейки матки.
Врачи приняли решение о срочном родоразрешении с использованием специального оборудования для спасения крови. Операция прошла успешно: на свет появился мальчик весом 1320 грамм. Малыш получил оценку 5−6−8 баллов по шкале Апгар и был переведён в реанимацию, где провёл 6 дней, после чего его перевели на выхаживание в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Мама после операции находилась в отделении реанимации под наблюдением реаниматологов, получала антибиотики, препараты для нормализации давления. Её состояние постепенно стабилизировалось.