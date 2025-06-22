В Уфе врачи спасли многодетную маму и ее новорожденного малыша

В перинатальный центр поступила 41-летняя пациентка на сроке 28,2 недели беременности. Это была её пятая беременность. Как сообщил в своих соцсетях главный врач РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов, женщину доставили на «скорой» из женской консультации с жалобами на высокое давление, выраженные отёки и покраснение лица. Состояние при поступлении оценивалось как тяжёлое.