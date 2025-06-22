Энергетики Красноярского края перешли на усиленный режим работы

На линиях электропередачи на востоке и юго-востоке Красноярского края ведутся аварийно-восстановительные работы. Сбои в работе коммуникаций вызвал грозовой фронт. Компании «Россети Сибирь» пришлось ввести особый режим работы, об этом пресс-служба ПАО сообщила 22 июня.