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Энергетики Красноярского края перешли на усиленный режим работы

На линиях электропередачи на востоке и юго-востоке Красноярского края ведутся аварийно-восстановительные работы.

На линиях электропередачи на востоке и юго-востоке Красноярского края ведутся аварийно-восстановительные работы. Сбои в работе коммуникаций вызвал грозовой фронт. Компании «Россети Сибирь» пришлось ввести особый режим работы, об этом пресс-служба ПАО сообщила 22 июня.

Сейчас в ликвидации последствий непогоды задействовано 47 аварийных бригад. В их состав вошли 167 специалистов и 52 единицы спецтехники.

«Сообщить о нарушениях и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону “Светлой линии”: 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220)», — напомнили ресурсники местным жителям.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что в регионе собираются ужесточить правила продажи спиртного.