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Красноярцев предупредили о жаре до +34 градусов

В понедельник и вторник, 23−24 июня, по центральным и южным районам Красноярского края ударит жара.

В понедельник и вторник, 23−24 июня, по центральным и южным районам Красноярского края ударит жара. Максимальная температура воздуха составит +35°С и выше. Об этом местных жителей предупредило региональное управление МЧС со ссылкой на ЦГМС.

Спасатели напомнили красноярцам ряд правил, которые помогут легче пережить аномальную жару.

«На улице пейте больше воды, надевайте головные уборы и одежду из натуральных тканей. Кроме того, запрещено купаться в не оборудованных для плавания водоемах. Не оставляйте детей без присмотра», — сказано в сообщении.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что «Россети» ввели особый режим работы из-за сильной ветровой нагрузки на ЛЭП.