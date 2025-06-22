Запрет властей на проведение выпускного бала в Гагаузии обернулся беспрецедентным концертом и шоу в GagauziyaLand: Вся молодежь автономии, родители и педагоги собрались в парке развлечений

Как ни старались кишиневские власти ставить препоны в лице Минобразования, как ни юлил ужом мэр Комрата Анастасов, выступая против проведения праздничного концерта в парке развлечений в Конгазе, как ни запугивали провластные СМИ жарой, СИБом и полицией — людей в субботний вечер ничего не остановило.