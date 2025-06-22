Запрет властей на проведение выпускного бала в Гагаузии обернулся беспрецедентным концертом и шоу в GagauziyaLand: Вся молодежь автономии, родители и педагоги собрались в парке развлечений

Чем отличается разнарядка властей Молдовы от естественного порыва прийти на любое мероприятие?
Ответ мы наблюдали 21 июня в GagauziyaLand!
Как ни старались кишиневские власти ставить препоны в лице Минобразования, как ни юлил ужом мэр Комрата Анастасов, выступая против проведения праздничного концерта в парке развлечений в Конгазе, как ни запугивали провластные СМИ жарой, СИБом и полицией — людей в субботний вечер ничего не остановило.
В GagauziyaLand, кажется, собралась вся молодежь юга страны.
Власти в своем параллельном мире до сих пор не поняли, что наши граждане воспринимают их «приказы», скажем так, негативно.
И более того — активно этому самодурству сопротивляются.
И никому писем не присылали — люди пришли сами.
А праздник в GagauziyaLand удался на славу!
Праздник начался с селфи в потрясающей, современной фотозоне, где можно было забрать бесплатное фото на память. И бесплатной раздаче мороженого. В GagauziyaLand все бесплатно!
Певица из Кишинева Sasha Letty открыла концерт. А затем исполнители сменяли на сцене один другого.
Посетители танцевали, пели вместе с любимыми артистами.
Специальный гость праздника — топовый артист TIMRAN, который после выступления еще долго раздавал автографы, некоторым оставляя их прямо на руках, фотографировался с молодежью и с детьми, которых доверяли ему взять на руки.
Яркий момент праздника — зажигательное огненное шоу. И затем — дискотека.
Эмоции зашкаливали — и это была неподдельная атмосфера праздника и веселья!
ДОСЛОВНО.
Наталья Кристева, начальник Главного управления образования Гагаузии — на празднике в GagauziyaLand:
"Дорогие выпускники, педагоги, родители, мы очень рады вас сегодня видеть, наконец-то, мы все встретились здесь!
Мы планировали этот праздник провести немного по-другому. Должен был быть традиционный парад наших выпускников, должно было развернуться большое праздничное шоу, подготовленное нашими детьми. Они бы танцевали, пели песни, встали бы в традиционную нашу хору. К сожалению, нам запретили провести запланированный праздник.
Я хочу сказать спасибо тем, кто организовал эту добрую часть нашего праздника!".