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МЧС предупреждает жителей Челябинской области о граде 23 июня

Южноуральцев просят соблюдать меры личной безопасности.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2024

В отдельных районах Челябинской области ночью 23 июня 2025 года ожидаются сильные дожди, грозы, град. Об этом сообщает МЧС России Челябинской области со ссылкой на Гидрометцентр Челябинска.

Спасатели просят южноуральцев соблюдать меры личной безопасности, и напоминают актуальные номера экстренных служб «101» и «112».

По данным синоптиков, на территории региона температура воздуха ночью составит +8, +13 градусов, а днём — +17, +22, в горах до +14 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

В Челябинске в ночь на 23 июня дожди и грозы, температура +11, +13 градусов. Днём потеплеет до +17, +19.