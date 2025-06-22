ЖКХ сказало белорусам, что делать со скошенной травой и сорняками на участках

Отмечается, что в Беларуси действуют отдельные технические требования для растительных отходов: опавшая листва, обрезки кустов и веток, скошенная или же сорванная трава. Указанные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и для вторичных материальных ресурсов (то есть в пластик, бумагу, стекло).