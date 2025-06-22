ЖКХ сказало белорусам, что делать со скошенной травой и сорняками на участках. Подробности озвучили в Слонимском ЖКХ, передает телеканал ОНТ.
Отмечается, что в Беларуси действуют отдельные технические требования для растительных отходов: опавшая листва, обрезки кустов и веток, скошенная или же сорванная трава. Указанные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и для вторичных материальных ресурсов (то есть в пластик, бумагу, стекло).
В ЖКХ уточнили, что самым экологичным решение для растительных отходов является компостирование. Благодаря этому они превратятся в хорошее удобрение. Кроме того, владельцы участков могут заказать вывоз растительных отходов в качестве отдельной услуги.
В ведомстве пояснили, что это этого белорусам нужно будет заключить договор с юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги или же с организациями, которые предоставляют услуги по обращению с коммунальными отходами.
Кроме того, указанное правило распространяется и на жителей многоквартирных домов, если их придомовая территория передана аренду товариществу собственников. В указанном случае растительные отходы будут утилизироваться в рамках отдельных договоров по заявкам уполномоченных лиц ТС.
Ранее санслужба выписала повестки пяти белорусам за нарушения на придомовых участках.
Кстати, власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».
Кроме того, Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.