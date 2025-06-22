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Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала

Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала Черепанова.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе за рубежом — это Сергей Черепанов.

«Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов», — сказал Нарышкин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам Нарышкина, в течение более чем 20 лет Черепанов работал «в особых условиях» в стране «со сложной оперативной обстановкой».

«Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги», — добавил директор СВР.

Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются «сотрудниками особого резерва».

Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления «С» (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.

Управление «С» всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов — в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.

В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов — Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.

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