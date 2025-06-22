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В Ростовской области оценили уровень радиации в июне

В июне в Ростовской области не зарегистрировано аварийных ситуаций на объектах с радиационной опасностью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в июне измерили уровень радиации. Результаты исследований опубликовало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно результатам исследования, на Дону не было выявлено аварий на объектах с радиационной опасностью.

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектах составила 0,09−0,15мкЗв/ч. А в зоне Ростовской АЭС — 0,10−0,17 мкЗв/ч.

Как отметили специалисты, эти показатели не превышают естественного радиационного фона.