В Ростовской области оценили уровень радиации в июне

В Ростовской области в июне измерили уровень радиации. Результаты исследований опубликовало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно результатам исследования, на Дону не было выявлено аварий на объектах с радиационной опасностью.
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектах составила 0,09−0,15мкЗв/ч. А в зоне Ростовской АЭС — 0,10−0,17 мкЗв/ч.
Как отметили специалисты, эти показатели не превышают естественного радиационного фона.