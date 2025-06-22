На обновленном футбольном поле в манеже «Пермь Великая» прошел первый турнир

Именно на новом газоне состоялся Кубок губернатора Пермского края по футболу для юных спортсменов четырех возрастных групп — с 2014 по 2017 год рождения. Поскольку на состязания прибыли ребята из Казахстана, турнир получил статус международного. Общее количество участников превысило 750 человек.