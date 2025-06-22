На обновленном футбольном поле в манеже «Пермь Великая» прошел первый турнир

В Перми закончены работы по замене покрытия поля в футбольном манеже «Пермь Великая». Новый искусственный газон соответствует стандартам для профессиональных футбольных полей.
Именно на новом газоне состоялся Кубок губернатора Пермского края по футболу для юных спортсменов четырех возрастных групп — с 2014 по 2017 год рождения. Поскольку на состязания прибыли ребята из Казахстана, турнир получил статус международного. Общее количество участников превысило 750 человек.
Пермяки хорошо показали себя во всех возрастных группах, заняв призовые места, а в двух группах одержали победу.