Омским преподавателям будут платить больше: в ОмГУ вернули доплату для почетных профессоров

«Это решение — знак глубокого уважения и признательности тем, кто посвятил ОмГУ десятилетия своей жизни, внёс неоценимый вклад в развитие науки, образования и воспитание многих поколений студентов. Звание “Заслуженный профессор” присваивается Учёным советом университета самым достойным — тем, кто проработал в вузе не менее 30 лет, из них не менее 10 лет — в должности профессора», — отметил и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.