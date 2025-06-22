Омским преподавателям будут платить больше: в ОмГУ вернули доплату для почетных профессоров

Преподаватели ОмГУ, имеющие звание Заслуженного профессора, будут получать ежемесячную доплату. Сумма дополнительной выплаты — 12 тысяч рублей. Соответствующий приказ с 1 июня 2025 года подписал исполняющий обязанности ректора университета Иван Кротт.
Согласно приказу, рассчитывать на доплату смогут преподаватели, удостоенные почётного звания «Заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского». На сегодняшний день в учебном заведении это звание носят семь преподавателей.
«Это решение — знак глубокого уважения и признательности тем, кто посвятил ОмГУ десятилетия своей жизни, внёс неоценимый вклад в развитие науки, образования и воспитание многих поколений студентов. Звание “Заслуженный профессор” присваивается Учёным советом университета самым достойным — тем, кто проработал в вузе не менее 30 лет, из них не менее 10 лет — в должности профессора», — отметил и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.
Добавим, выплата для почетных профессоров действовала в университете с 2017 года, но в 2023 — сумму сильно сократили. Заслуженные преподаватели получали всего 2000 рублей. Сейчас же доплата будет осуществляться в полном объеме.