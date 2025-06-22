Утихли звуки, остановился транспорт: в Красноярске прошла минута молчания в память о погибших в ВОВ

Сегодня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, красноярцы организовали минуту молчания. Главные часы города отсчитывали секунды после трансляции слов Игоря Кириллова: «В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся».
Всероссийская минута молчания прошла в 16:15 по местному времени на Центральной набережной. В акции участвовали все регионы страны.
Напомним, общефедеральное время для ежегодного проведения минуты скорби установила Госдума в 2020 году. Россияне одновременно вспоминают подвиги погибших защитниках Родины. Во многих локациях на 60 секунд прерывают работу предприятия, останавливается транспорт.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как местные жители почтили память героев ВОВ.