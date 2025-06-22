Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утихли звуки, остановился транспорт: в Красноярске прошла минута молчания в память о погибших в ВОВ

Сегодня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, красноярцы организовали минуту молчания.

Сегодня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, красноярцы организовали минуту молчания. Главные часы города отсчитывали секунды после трансляции слов Игоря Кириллова: «В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся».

Всероссийская минута молчания прошла в 16:15 по местному времени на Центральной набережной. В акции участвовали все регионы страны.

Напомним, общефедеральное время для ежегодного проведения минуты скорби установила Госдума в 2020 году. Россияне одновременно вспоминают подвиги погибших защитниках Родины. Во многих локациях на 60 секунд прерывают работу предприятия, останавливается транспорт.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как местные жители почтили память героев ВОВ.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше