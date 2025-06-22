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Минута молчания прошла по Беларуси — видео

В рамках мемориальной акции в белорусских храмах прошли богослужения, которые завершились колокольным звоном.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Беларуси.

В частности, в полдень на площади Победы из громкоговорителей транслировалась траурная музыка, затем — удары метронома.

В этот момент находившиеся на площади люди, которые пришедшие почтить память погибших в годы войны, замолчали и склонили головы в знак скорби. Также замедлилось движение наземного транспорта.

Утром 22 июня во всех храмах республики прошла всебелорусская молитва за мир, она завершилась в 12:00.

В Беларуси эта дата называется Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В республике, так же как и в России, с утра 22 июня проходят многочисленные памятные мероприятия, приуроченные к скорбной дате.