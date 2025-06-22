Минута молчания прошла по Беларуси — видео

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Беларуси.
В частности, в полдень на площади Победы из громкоговорителей транслировалась траурная музыка, затем — удары метронома.
В этот момент находившиеся на площади люди, которые пришедшие почтить память погибших в годы войны, замолчали и склонили головы в знак скорби. Также замедлилось движение наземного транспорта.
Утром 22 июня во всех храмах республики прошла всебелорусская молитва за мир, она завершилась в 12:00.
В Беларуси эта дата называется Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В республике, так же как и в России, с утра 22 июня проходят многочисленные памятные мероприятия, приуроченные к скорбной дате.