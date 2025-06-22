Пушилин высказался о восстановлении завода «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, экологическая обстановка в городе и прибрежной зоне после остановки «Азовстали» значительно улучшилась, а море стало чище. «Азовсталь был построен с нарушением экологических норм. Не было получено никаких разрешений. Более того, не была учтена роза ветров. По сути, все выбросы, которые производил данный завод, попадали и в море», — сказал Пушилин, отметив, что теперь ситуация изменилась.