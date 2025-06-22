Пушилин высказался о восстановлении завода «Азовсталь» в Мариуполе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что завод «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразно восстанавливать, зато появилась возможность там создать курорт.
«В силу обстоятельств завод Азовсталь получил серьезнейшие повреждения, и в том виде, как он был, его восстанавливать нецелесообразно. Соответственно, здесь открываются для нас возможности дополнительные по развитию туризма, по развитию курортной составляющей туристического направления. У Донецкой Народной Республики 124 километра береговой линии, и это было бы грехом этим не воспользоваться», — сообщил Пушилин.
По его словам, экологическая обстановка в городе и прибрежной зоне после остановки «Азовстали» значительно улучшилась, а море стало чище. «Азовсталь был построен с нарушением экологических норм. Не было получено никаких разрешений. Более того, не была учтена роза ветров. По сути, все выбросы, которые производил данный завод, попадали и в море», — сказал Пушилин, отметив, что теперь ситуация изменилась.
По его словам, в данный момент разрабатывается мастер-план Азовского побережья, этим занимается Единый институт пространственного планирования РФ.
Металлургический комбинат «Азовсталь» стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики нацполка «Азов»*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из «Азова» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Националистическая организация, запрещенная в России.