21 июня в Самаре прошли областные соревнования по футболу среди ампутантов

Спортивная дисциплина «Футбол ампутантов» появилась в Самарской области недавно. Первая команда была создана в областной столице на базе спортивного клуба «Крылья Мечты» в 2023 году. За два года футболисты под руководством тренера Никиты Мартынова успели поучаствовать в таких всероссийских турнирах, как «Лига героев» и «Стальная воля».