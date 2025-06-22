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21 июня в Самаре прошли областные соревнования по футболу среди ампутантов

Официальный матч по адаптивному футболу состоялся на искусственном поле самарского спортивного комплекса «Маяк».

Официальный матч по адаптивному футболу состоялся на искусственном поле самарского спортивного комплекса «Маяк». 21 июня там встретились команды Самары и Сызрани.

Спортивная дисциплина «Футбол ампутантов» появилась в Самарской области недавно. Первая команда была создана в областной столице на базе спортивного клуба «Крылья Мечты» в 2023 году. За два года футболисты под руководством тренера Никиты Мартынова успели поучаствовать в таких всероссийских турнирах, как «Лига героев» и «Стальная воля».

А в этом году в регионе появилась и вторая команда. В Сызрани в рамках проекта «Путь героя» выпускник «Школы героев» Джамал Машаралиев создал одноименный клуб по адаптивному футболу.

21 июня на искусственном газоне спорткомплекса «Маяк» в Самаре «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» определяли сильнейшую команду области. Самарцы оказались заметно сильнее, победив со счетом 9:1.

Из участников прошедших областных соревнований по адаптивному футболу сформируют сборную области, которая будет защищать честь региона на официальных всероссийских турнирах, сообщили в пресс-службе Минспорта Самарской области.

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