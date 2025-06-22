21 июня в Самаре прошли областные соревнования по футболу среди ампутантов

Официальный матч по адаптивному футболу состоялся на искусственном поле самарского спортивного комплекса «Маяк». 21 июня там встретились команды Самары и Сызрани.
Спортивная дисциплина «Футбол ампутантов» появилась в Самарской области недавно. Первая команда была создана в областной столице на базе спортивного клуба «Крылья Мечты» в 2023 году. За два года футболисты под руководством тренера Никиты Мартынова успели поучаствовать в таких всероссийских турнирах, как «Лига героев» и «Стальная воля».
А в этом году в регионе появилась и вторая команда. В Сызрани в рамках проекта «Путь героя» выпускник «Школы героев» Джамал Машаралиев создал одноименный клуб по адаптивному футболу.
21 июня на искусственном газоне спорткомплекса «Маяк» в Самаре «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» определяли сильнейшую команду области. Самарцы оказались заметно сильнее, победив со счетом 9:1.
Из участников прошедших областных соревнований по адаптивному футболу сформируют сборную области, которая будет защищать честь региона на официальных всероссийских турнирах, сообщили в пресс-службе Минспорта Самарской области.
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